Сапожников Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1971
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1996
Сын: Жанжаков Николай Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.2006
Дочь: Сапожникова Яна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности