Сапожников Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Андрей Викторович

Сапожников Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1965 г.р.
1965 г.р.
66 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1971

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1996

Сын: Жанжаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.2006

Дочь: Сапожникова Яна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масалович Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жанжакова Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жанжакова Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности