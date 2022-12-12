Буракова Агапия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Андриянова Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Бураков Тихон Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1912
Отец ребёнка: Бураков Тихон Федорович
Рождение ребёнка
18.11.1914
Отец ребёнка: Бураков Тихон Федорович
Смерть
Неизвестно