Буракова Агапия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буракова Агапия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Андриянова Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Бураков Тихон Федорович

Раздолки, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1912

Сын: Бураков Иван Тихонович

Отец ребёнка: Бураков Тихон Федорович

Раздолки, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Бураков Семён Тихонович

Отец ребёнка: Бураков Тихон Федорович

Смерть
Неизвестно
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