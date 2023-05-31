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Галина
Галина
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Сергей
Добавил:
ЕТ
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Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Отец ребёнка:
Валерий
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