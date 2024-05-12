Щербаков Демьян Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Демьян Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1909

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909

Отец: Щербаков Прокопий Осипович

Мать: Пономарева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Александр

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: Щербакова Нина Демьяновна

Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна

Смерть
?.08.1941

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