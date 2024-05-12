Щербаков Демьян Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1909
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Александр
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
26.06.1939
Дочь: Щербакова Нина Демьяновна
Мать ребёнка: Шитова Прасковья Гавриловна
Смерть
?.08.1941