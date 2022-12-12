(Юревич) Констанция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Юревич) Констанция

(Юревич) Констанция

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юревич Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Буйновский Владислав

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Рождение ребёнка
06.12.1886

Сын: Буйновский Николай Болеславович

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1888

Сын: Буйновский Феликс Болеславович

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1890

Дочь: Зотова Наталия Болеславовна

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: Писецкая Валентина (Валерия) Болеславовна

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Буйновская Агнешка Болеславовна

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.03.1896

Дочь: Теодора Болеславовна

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талашко Анна Болеславовна

Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич

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