(Юревич) Констанция
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юревич Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Буйновский Владислав
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
06.12.1886
Сын: Буйновский Николай Болеславович
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
31.08.1888
Сын: Буйновский Феликс Болеславович
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
09.07.1890
Дочь: Зотова Наталия Болеславовна
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: Писецкая Валентина (Валерия) Болеславовна
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Буйновская Агнешка Болеславовна
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
17.03.1896
Дочь: Теодора Болеславовна
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талашко Анна Болеславовна
Отец ребёнка: Буйновский Болеслав Викентьевич