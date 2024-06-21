Соколов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Лариса Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
?.12.2003

Дочь: Соколова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Лариса Леонидовна

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