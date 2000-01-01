Архипов Ювеналий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Ювеналий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1939

Отец: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Мать: Архипова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
?.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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