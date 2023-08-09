Фёдорова (Рагозина) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Рагозина) Мария Георгиевна

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Место рождения

Борисовское, Шербакульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Рагозин Георгий Георгиевич

Мать: Рагозина Дарья Григорьевна

Борисовское, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаюр

Львов, Львівська область
Развод
Неизвестно

Муж: Фёдоров Леонид Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Леонид Викторович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Гл. бухгалтер крупной организации в г.Львове
Образование
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
экономическое
Место жительства
Неизвестно
ул.Театральная, д.7, кв.1а
Смерть
1991
Львов, Львівська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область