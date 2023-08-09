Фёдорова (Рагозина) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Гл. бухгалтер крупной организации в г.Львове
Образование
Неизвестно
экономическое
Место жительства
Неизвестно
ул.Театральная, д.7, кв.1а
Смерть
1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно