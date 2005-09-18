Выдрин Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1930

Дата смерти

18.09.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1956

Дочь: Беляева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Выдрина Галина Егоровна

Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выдрина Галина Егоровна

Смерть
18.09.2005
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