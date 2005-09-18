Выдрин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1930
Дата смерти18.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1956
Дочь: Беляева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Выдрина Галина Егоровна
Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выдрина Галина Егоровна
Смерть
18.09.2005