Солдатова (Ефремова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Ефремова) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
05.11.1903

Муж: Солдатов Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
26.08.1904 ст.

Сын: Солдатов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Кириллович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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