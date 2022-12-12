Солдатова (Ефремова) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1903
Рождение ребёнка
26.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Кириллович
Смерть
Неизвестно