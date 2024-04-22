Мария Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Ерофеева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Восприемники: Матвей Тимофеев Егорычев (Покрышкино), Евдокия Феодорова Журавлева (с. Михайловка)
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1920
Сын: Егоров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Феолент Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Никифоров
Смерть
Неизвестно