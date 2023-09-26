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Зданович Николай Исакович
Зданович Николай Исакович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
15.03.1938
Пол
Мужской
Отец
Зданович Исак
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
VS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Зданович Исак
Мать: не указана
Смерть
15.03.1938
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