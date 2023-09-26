Зданович Николай Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданович Николай Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

15.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Зданович Исак

Мать: не указана

Смерть
15.03.1938
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