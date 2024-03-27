Хасянова (Айсина) Зулейха
Место рожденияд.Красный Яр, Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: Сахибжамал
Рождение ребёнка
15.06.1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно