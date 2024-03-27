Хасянова (Айсина) Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянова (Айсина) Зулейха

Место рождения

д.Красный Яр, Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1868 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Сахибжамал

Рождение ребёнка
15.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Умяр

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Умяр

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Умяр

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Умяр

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Умяр

Смерть
Неизвестно

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