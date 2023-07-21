Пляскин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пляскин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляскин Алексей

Мать ребёнка: Пляскина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляскин Сергей

Мать ребёнка: Пляскина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляскин Александр

Мать ребёнка: Пляскина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляскин Анатолий

Мать ребёнка: Пляскина Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пляскина Агриппина