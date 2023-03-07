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Астраханцова Феодосия Исакова

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Место рождения

дер. Ежевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ежевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Настасья Михайлова

Отец ребёнка: Астраханцов Михаил Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Астраханцов Тимофей

Отец ребёнка: Астраханцов Михаил Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Михаил Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Михаил Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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