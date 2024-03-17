Оборов Владимир Цыбикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оборова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.2001
Дочь: Оборова Инесса Владимировна
Мать ребёнка: Оборова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
13.08.2012
Сын: Оборов Жамбал Владимирович
Мать ребёнка: Оборова Елена Федоровна