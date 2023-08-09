Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеевна

Место рождения

Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
22.05.1873 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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Смерть
Неизвестно