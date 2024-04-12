Каликин Евсевий Прокофьев
Место рождения
Дата рождения14.06.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1864 ст.
Крещение
24.06.1864 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Димитрий Иванов Зайков и крестьянская девица Евдокия Вуколова Каликина Таинство крещения совершали священник Евфимий Никольский и пономарь Николай Россов
Смерть
Неизвестно