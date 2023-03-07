Рязанцова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рязанцов Егор Александрович
Отец ребёнка: Рязанцов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцов Иуда Александрович
Отец ребёнка: Рязанцов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцов Семен Александрович
Отец ребёнка: Рязанцов Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804
Причина смерти: от чахотки