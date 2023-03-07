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Рязанцова Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рязанцов Егор Александрович

Отец ребёнка: Рязанцов Александр Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Иуда Александрович

Отец ребёнка: Рязанцов Александр Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Семен Александрович

Отец ребёнка: Рязанцов Александр Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Александр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1804
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Причина смерти: от чахотки
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