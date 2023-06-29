Моргун Пелагея Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун Пелагея Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна

Отец ребёнка: Моргун Моргунов Пантелей Калинович

Рождение ребёнка
26.08.1925

Дочь: Пивень Надежда Пантелеевна

Отец ребёнка: Моргун Моргунов Пантелей Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргун Моргунов Пантелей Калинович

Смерть
1930