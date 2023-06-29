Моргун Пелагея Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна
Отец ребёнка: Моргун Моргунов Пантелей Калинович
Рождение ребёнка
26.08.1925
Дочь: Пивень Надежда Пантелеевна
Отец ребёнка: Моргун Моргунов Пантелей Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930