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Гаврикова Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

13.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1936

Сын: Гавриков Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Гавриков Ефим Антонович

Рождение ребёнка
28.10.1939

Дочь: Гаврикова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Гавриков Ефим Антонович

Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Гавриков Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Гавриков Ефим Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Ефим Антонович

Смерть
13.03.1988