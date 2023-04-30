Гаврикова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти13.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1936
Сын: Гавриков Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Гавриков Ефим Антонович
Рождение ребёнка
28.10.1939
Дочь: Гаврикова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Гавриков Ефим Антонович
Рождение ребёнка
19.07.1948
Отец ребёнка: Гавриков Ефим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1988