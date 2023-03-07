Голев Михаил Игнатов
Место рождения
Дата рождения12.09.1852
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1852
Ф. 3 Оп. 15 Д. 281 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1852
Бракосочетание
01.06.1870
Ф. 93 Оп. 2 Д. 432 Метрические книги церкви записи бракосочетания и смерти сел:Коломенское, Спасское-Ростово Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1868-1894
Рождение ребёнка
Около 1871
Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова
Рождение ребёнка
21.08.1874
Сын: Голев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Голев Иван
Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова
Смерть
После 1912