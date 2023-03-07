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Голев Михаил Игнатов

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.09.1852

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1852

Отец: Голев Игнат Ануфриев

Мать: Перепелкина Дарья Лаврентьева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 281 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1852
Бракосочетание
01.06.1870

Жена: Копылова Матрёна Сафонова

Ф. 93 Оп. 2 Д. 432 Метрические книги церкви записи бракосочетания и смерти сел:Коломенское, Спасское-Ростово Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1868-1894
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Голев Степан Михайлов

Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Голев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Голев Иван

Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова

Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Копылова Матрёна Сафонова

Смерть
После 1912
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