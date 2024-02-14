Манаева (Манаева) Гульсулу Минигалиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Смерть
Неизвестно