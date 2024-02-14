Манаева (Манаева) Гульсулу Минигалиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Манаева) Гульсулу Минигалиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Идият Хабибуллович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Идият Хабибуллович

Смерть
Неизвестно

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