Вахрушев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Николай Александрович

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Место рождения

Якшур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

08.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Похороны
11.12.200
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение
19.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Якшур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
С 1936 по 1946
Якшур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
С перерывом на работу в колхозе окончил школу 8 классов
Работа или профессия
С 1942 по 1945
Якшур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Ребенком работал в колхозе во время войны
Награда
06.06.1945
Якшур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг»
Образование
С ?.10.1948
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В октябре 1948 года райвоенкоматом был направлен в Свердловское фабрично-заводское училище № 82, после окончания которого распределен в производственное строительно-монтажное объединение «Тагилстрой».
Работа или профессия
С ?.03.1949 по ?.03.1984
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Строитель, Тагилстрой
Рождение ребёнка
05.07.1959

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Награда
05.04.1971
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

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Смерть
08.12.2000
Белоярский, Белоярский, Свердловская область
трагически погиб
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