Вахрушев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти08.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Похороны
11.12.200
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение
19.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1936 по 1946
С перерывом на работу в колхозе окончил школу 8 классов
Работа или профессия
С 1942 по 1945
Ребенком работал в колхозе во время войны
Награда
06.06.1945
был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг»
Образование
С ?.10.1948
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В октябре 1948 года райвоенкоматом был направлен в Свердловское фабрично-заводское училище № 82, после окончания которого распределен в производственное строительно-монтажное объединение «Тагилстрой».
Работа или профессия
С ?.03.1949 по ?.03.1984
Строитель, Тагилстрой
Рождение ребёнка
05.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
05.04.1971
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2000
Белоярский, Белоярский, Свердловская область
трагически погиб