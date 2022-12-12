Курочкина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Федорович
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно