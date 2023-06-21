Чекушкин Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекушкин Константин Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чекушкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чекушкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чекушкина-Стадник Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1923
Дочь: Зайцева-Чекушкина Таисия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Чекушкина-Суздальцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекушкин Гурий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суздальцева Мария
Смерть
Неизвестно