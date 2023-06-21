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Чекушкин Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекушкин Константин Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чекушкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чекушкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чекушкина-Стадник Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1923

Дочь: Зайцева-Чекушкина Таисия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Чекушкина-Суздальцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекушкин Гурий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Мария

Смерть
Неизвестно