Chajet Mates
Место рожденияRasein, Lithuania
Дата рождения10.02.1901
Дата смертиОколо 12.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Rasein, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chajet Elias
Мать ребёнка: Mescup Basi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hayet Haim
Мать ребёнка: Mescup Basi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zeisel Massa
Мать ребёнка: Mescup Basi
Смерть
Около 12.02.1974
Miami, United States