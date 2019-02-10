Chajet Mates — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chajet Mates

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Место рождения

Rasein, Lithuania

Дата рождения

10.02.1901

Дата смерти

Около 12.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Rasein, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chajet Elias

Мать ребёнка: Mescup Basi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hayet Haim

Мать ребёнка: Mescup Basi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zeisel Massa

Мать ребёнка: Mescup Basi

Смерть
Около 12.02.1974
Miami, United States
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