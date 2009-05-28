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Хасанов Таир Азаматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

83 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.05.2009

Отец: не указан

Мать: Хасанова Залина Буранбаевна