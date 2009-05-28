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Хасанов Таир Азаматович
Хасанов Таир Азаматович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2009
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Хасанова Залина Буранбаевна
83 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2009
Отец: не указан
Мать:
Хасанова Залина Буранбаевна
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