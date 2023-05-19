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Данилов Валентин Яковлевич

Место рождения

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939

Отец: Данилов Яков

Мать: Данилова Онисия Михайловна

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1963

Дочь: Зубова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Данилова Алевтина Ивановна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1967

Дочь: Данилова Майя Валентиновна

Мать ребёнка: Данилова Алевтина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Алевтина Ивановна

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно