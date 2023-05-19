Данилов Валентин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939
Отец: Данилов Яков
Рождение ребёнка
16.12.1963
Дочь: Зубова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Данилова Алевтина Ивановна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1967
Дочь: Данилова Майя Валентиновна
Мать ребёнка: Данилова Алевтина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно