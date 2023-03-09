Шмаргун Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1977
Сын: Шмаргун Родион Геннадьевич
Отец ребёнка: Шмаргун Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1980
Сын: Шмаргун Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Шмаргун Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно