Шмаргун Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаргун Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1977

Сын: Шмаргун Родион Геннадьевич

Отец ребёнка: Шмаргун Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1980

Сын: Шмаргун Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Шмаргун Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаргун Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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