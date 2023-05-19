Коростина (Панкова) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростина (Панкова) Надежда Гавриловна

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.09.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1901 ст.

Отец: Панков Гавриил Дементьевич

Мать: Панкова Ефросинья Калистратовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Коростин Дмитрий

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ида Дмитриевна

Отец ребёнка: Коростин Дмитрий

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Неля Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростин Дмитрий

Смерть
Неизвестно