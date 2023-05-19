Коростина (Панкова) Надежда Гавриловна
Место рождения
Дата рождения16.09.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Коростин Дмитрий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ида Дмитриевна
Отец ребёнка: Коростин Дмитрий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Неля Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коростин Дмитрий
Смерть
Неизвестно