Смирнова (Тихонова) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Тихонова) Нина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Маленко Алла Георгиевна

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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