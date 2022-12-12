Смирнова (Тихонова) Нина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Маленко Алла Георгиевна
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно