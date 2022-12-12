Талдыкин Дмитрий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Дмитрий Евдокимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Талдыкин Евдоким

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Талдыкин Давыд Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Талдыкин Савелий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Талдыкин Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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