Талдыкин Дмитрий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Талдыкин Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Талдыкин Давыд Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Талдыкин Савелий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Талдыкин Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно