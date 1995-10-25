Куц Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1975

Отец: Куц Николай Тихонович

Мать: Куц Галина Марковна

Рождение ребёнка
25.10.1995

Сын: Куц Данил Николаевич

Мать ребёнка: Куц Инна Владимировна

Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Куц Николь

Мать ребёнка: Куц Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куц Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куц Инна Владимировна

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