Куц Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1975
Отец: Куц Николай Тихонович
Мать: Куц Галина Марковна
Рождение ребёнка
25.10.1995
Сын: Куц Данил Николаевич
Мать ребёнка: Куц Инна Владимировна
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Куц Николь
Мать ребёнка: Куц Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куц Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куц Инна Владимировна