Хабибуллина (Садрижанова) Саджиде
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Аляутдинов Абдулхай
Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Имаметдинова (Аляутдинова) Шайде
Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Аляутдинов Абдулхак
Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович
Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Смерть
1971