Хабибуллина (Садрижанова) Саджиде — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Садрижанова) Саджиде

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Аляутдинов Абдулхай

Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Имаметдинова (Аляутдинова) Шайде

Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Аляутдинов Абдулхак

Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович

Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Смерть
1971

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