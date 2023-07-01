Иванов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.2013

Дочь: Иванова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.2019

Дочь: Иванова Алиса Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
18.12.?

Сын: Иванов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ксения Михайловна