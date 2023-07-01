Иванов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.2013
Дочь: Иванова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.2019
Дочь: Иванова Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
18.12.?
Мать ребёнка: Иванова Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно