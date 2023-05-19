Саяпов Илвир Фарагатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпов Илвир Фарагатович

Место рождения

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1987

Отец: Саяпов Фарагат Рафагатович

Мать: Саяпова Файруза Анваровна

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.2011

Сын: Саяпов Илгиз Илвирович

Мать ребёнка: Хайруллова Эльвира Эльбрусовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.2013

Дочь: Саяпова Диляра Илвировна

Мать ребёнка: Хайруллова Эльвира Эльбрусовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.2020

Дочь: Саяпова Арина Илвировна

Мать ребёнка: Саяпова Мария

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллова Эльвира Эльбрусовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саяпова Мария

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)