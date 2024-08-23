Зубрилова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубрилова Анна Иванова

Зубрилова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрилов Григорий Филаретов

Рождение ребёнка
12.09.1916 ст.

Сын: Зубрилов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Зубрилов Григорий Филаретов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Григорий Филаретов Зубрилов и законная жена Анна Иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.