Аксинья (Ксения) Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Шальнов Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Шальнов Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Шальнов Самсон Матвеевич

Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Шальнов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Шальнов Илларион Матвеевич

Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Шальнов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнов Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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