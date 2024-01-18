Аксинья (Ксения) Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1793 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Шальнов Илларион Матвеевич
Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Шальнов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Шальнов Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно