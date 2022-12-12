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Гурин Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурин Алексей Фёдорович

Мать: Гурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1913 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Васильевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1915 ст.

Сын: Гурин Николай Степанович

Мать ребёнка: Гурина Татьяна Дмитриевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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