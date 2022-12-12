Гурин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
03.10.1913 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Гурина Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно