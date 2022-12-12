Гаврилов Ефим Иванович
Место рожденияMickūnai, Vilnius County Lithuania
Дата рождения01.04.1913
Дата смерти21.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Mickūnai, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1932
Жена: Гаврилова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гаврилов Евлампий Ефимович
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.1986
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis