Гаврилов Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Ефим Иванович

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Место рождения

Mickūnai, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

01.04.1913

Дата смерти

21.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Mickūnai, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1932

Жена: Гаврилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Гаврилов Евлампий Ефимович

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.1986
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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