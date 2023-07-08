Бегун Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Василиса Романовна
Отец ребёнка: Бегун Роман Павлович
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Бегун Роман Павлович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Бегун Ефим Романович
Отец ребёнка: Бегун Роман Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бегун Роман Павлович
Смерть
Неизвестно