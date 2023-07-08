Бегун Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегун Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Василиса Романовна

Отец ребёнка: Бегун Роман Павлович

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Бегун Григорий Романович

Отец ребёнка: Бегун Роман Павлович

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Бегун Ефим Романович

Отец ребёнка: Бегун Роман Павлович

Желобное, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Роман Павлович

Смерть
Неизвестно