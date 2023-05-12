Крылов Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1951
Бракосочетание
31.07.1976
Рождение ребёнка
17.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Татьяна Васильевна
Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Рождение ребёнка
18.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Татьяна Васильевна
Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район