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Крылов Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1951

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1951

Отец: Крылов Анатолий Викторович

Мать: Крылова Лидия Михайловна

Бракосочетание
31.07.1976

Жена: Крылова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Васильевна

Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Рождение ребёнка
18.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Васильевна

Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район