(Спектор) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спектор) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Спектор Мотл

Мать: Спектор Удл

Смерть
1940