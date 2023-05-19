Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Спектор) Хая
(Спектор) Хая
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1940
Пол
Женский
Отец
Спектор Мотл
1862 г.р.
Мать
Спектор (Спектор) Удл
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Спектор Мотл
Мать:
Спектор Удл
Смерть
1940
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь