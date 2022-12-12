Туйкин Фазыл Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйкин Фазыл Каримович

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Место рождения

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1888

Дата смерти

15.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1904
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1904 по 1906
Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906 по 1911
Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906 по 1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1911 по 1914
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1917 по 1931
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1937
Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.02.1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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