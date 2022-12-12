Туйкин Фазыл Каримович
Место рождения
Дата рождения10.06.1888
Дата смерти15.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1904
Место жительства
С 1904 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1911
Место жительства
С 1906 по 1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1911 по 1914
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1917 по 1931
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1937
Абдрахманово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.02.1938