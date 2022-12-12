Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти01.10.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Елисеев Родион Лукич
Полдневая, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Родион Лукич
Смерть
01.10.1870 ст.
Похороны
03.10.1870 ст.