Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.10.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Елисеев Павел Родионович

Отец ребёнка: Елисеев Родион Лукич

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Родион Лукич

Смерть
01.10.1870 ст.
Большие Карзи, Артинский, Свердловская область
Похороны
03.10.1870 ст.
Большие Карзи, Артинский, Свердловская область
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