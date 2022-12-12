Черняев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняев Иван
Мать: Черняева ?
Рождение ребёнка
09.06.1930
Сын: Черняев Иван
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Черняев Василий
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Андрей
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Дмитрий
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Федор
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Александр
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Виктор
Мать ребёнка: Черняева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Клавдия
Мать ребёнка: Черняева Прасковья