Черняев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняев Иван

Мать: Черняева ?

Рождение ребёнка
09.06.1930

Сын: Черняев Иван

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Черняев Василий

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Андрей

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Дмитрий

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Федор

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Александр

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Виктор

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Клавдия

Мать ребёнка: Черняева Прасковья

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
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