Бахмаер Франц Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахмаер Франц Иосифович

Бахмаер Франц Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахмаер Леонид

Мать ребёнка: Бахмаер Валентина Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахмаер Раиса

Мать ребёнка: Бахмаер Валентина Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахмаер Михаил

Мать ребёнка: Бахмаер Валентина Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахмаер Валентина Аркадьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close