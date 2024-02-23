Бахмаер Франц Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахмаер Леонид
Мать ребёнка: Бахмаер Валентина Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахмаер Раиса
Мать ребёнка: Бахмаер Валентина Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахмаер Михаил
Мать ребёнка: Бахмаер Валентина Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно