Шевелева (Маненькова) Лидия Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелева (Маненькова) Лидия Германовна

Шевелева (Маненькова) Лидия Германовна

avatar

Место рождения

С. Каралат

Дата рождения

03.03.?

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?

Отец: Маненьков Герман Николаевич

Мать: Маненькова (Гоголина) Анфиза Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Антон Вячеславович

Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав

Рождение ребёнка
12.03.1981

Сын: Шевелев Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав

Рождение ребёнка
24.04.1983

Дочь: Байкина (Шевелева) Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.