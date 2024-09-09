Шевелева (Маненькова) Лидия Германовна
Место рожденияС. Каралат
Дата рождения03.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Антон Вячеславович
Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав
Рождение ребёнка
12.03.1981
Сын: Шевелев Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав
Рождение ребёнка
24.04.1983
Дочь: Байкина (Шевелева) Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Шевелев Вячеслав