Кубасова (Кабанова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Кабанова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Кубасова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Кубасов Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубасова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кубасов Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубасов Иван Алексееич

Отец ребёнка: Кубасов Алексей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубасов Алексей Вячеславович